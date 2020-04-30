Назван регион России с наименьшим размахом пандемии

В Калининградской области обстановка с пандемией коронавируса нового типа оказалась самой благоприятной из всех российских регионов. Об этом сообщил глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, торговые центры после отмены всех ограничительных мер открываются последними, так как имеют огромное число посетителей. Абзалов также отметил, что ослабления режима самоизоляции пока недопустимо для Москвы и некоторых других регионов из-за большого количества зараженных.

Ранее сообщалось, что непродовольственные магазины в Калининградской области открылись с 29 апреля, а с 4 мая жители смогут пойти в салоны красоты и парикмахерские.