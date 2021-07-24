Назван регион России с наибольшей долей людей с ожирением

Минздрав России выяснил, в каком регионе больше всего людей с ожирением. Показатель рассчитывался на каждые 100 тысяч жителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

На первом месте оказались Алтайский край и Ленинградская область. В конце списка — Чечня, Приморский край и Ингушетия.

«Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край — 4530, Удмуртская Республика — 2475,4, Смоленская область — 2457,8», — пояснили в Минздраве.

В Чечне этот показатель составил 335,4 человека, в Еврейской автономной области — 419,4 человека, в Приморском крае — 419,5.

Ранее специалисты Росстата рассказали, что в России за 30 лет число детей с диагнозом «ожирение» увеличилось почти в пять с половиной раз.

По данным издания, в 1991 году ожирение было выявлено у 68 тысяч детей до 14 лет. Среди взрослых с этим диагнозом было 60,5 тысячи человек. Через 30 лет цифры резко изменились. Статистика показала, что число детей с ожирением возросло до 367 633 человек, а взрослых — до 1,7 миллиона.