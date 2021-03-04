Назван район Москвы, где можно обогатиться при купле-продаже жилья

Эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Иннокентий Ярыгин назвал столичный район, где можно обогатиться, занимаясь куплей-продажей недвижимости. По его словам, самым перспективным сейчас является район Новой Москвы, написал сайт «Ридус».

Специалист пояснил, что этот район создается с нуля. Вместе с развитием инфраструктуры здесь увеличивается и стоимость квадратных метров. На старте продаж цены на квартиры в Новой Москве ощутимо ниже, чем в самом городе.

«Например, в жилых комплексах Остафьево и Алхимово, которые находятся в отдалении от МКАД стоимость квартир стартовала от трех миллионов рублей, а уже сейчас их можно продать по цене в районе пяти миллионов рублей», — заметил Ярыгин.

Как уточнил эксперт, на стоимость влияет и стадия готовности дома, и уровень развития инфраструктуры. Так, планы по строительству станции метрополитена, детского сада или торгово-развлекательного центра отражаются на росте цен на квартиры.

Специалист добавил, что перед покупкой жилья необходимо изучить публичную кадастровую карту и понять, какими землями будет окружен будущий дом, и что построят поблизости в ближайшие три−пять лет.