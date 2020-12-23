Назван процент российских компаний, в которых 31 декабря будет выходным

Отмечается, что такое решение было принято, несмотря на то, что этот день остается рабочим в регионе.

«29% работодателей из областей, где главы регионов не стали менять статус последнего дня года, приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днем для всех сотрудников компании», — говорится в результатах опроса.

Кроме этого, в 28% компаниях в регионах нашей страны рабочий день сократят на час. В каждой десятой организации он будет коротким — до 14:00 или 15:00. Дежурным работникам 14% предприятий нужно будет выйти на работу 31 декабря.

В опросе поучаствовали представители 1000 компаний из 107 населенных пунктов РФ.

Ранее сообщалось, что последний день 2020 года станет выходным в 40 российских регионах. Крайней в этом списке оказалась Ингушетия. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал соответствующее распоряжение.