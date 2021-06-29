Назван процент россиян, которые полностью вакцинировались от коронавируса

Полную вакцинацию от коронавируса прошли 11,5% россиян. Такое заявление сделал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой. На сегодняшний день около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию», — сказал Сергеев на пресс-конференции, трансляцию которой ведет «360».

По его словам, темпы вакцинации в России все еще низкие. Пандемию же можно победить, если привьются 60–70% граждан. Сергеев призвал всех активно вакцинироваться для достижения коллективного иммунитета.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 28 июня сообщал, что 23 миллиона россиян уже вакцинировались. При этом несколько дней назад он говорил, что первый компонент получил 21 миллион.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. В стране применяют в основном препарат «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Весной в регионы стали поступать «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», который разработали центр «Вектор» и Центр имени Чумакова. В ближайшее время «Вектор» зарегистрирует еще одну вакцину — «ЭпиВакКорона-Н».