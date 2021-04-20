Назван процент россиян, которые перестали видеться с коллегами после работы

Почти каждый пятый россиянин (19%), принявший участие в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, перестал встречаться с коллегами в неформальной обстановке из-за пандемии коронавируса, сообщил сайт RT.

При этом больше трети граждан (35%) как и прежде гуляют и ходят по заведениям коллегами. Примерно 2% россиян лишь недавно возобновили дружеские встречи с коллегами. 44% респондентов не общались с товарищами вне работы ни до начала распространения COVID-19, ни после. Так ответили около 49% опрошенных старше 45 лет.

В целом в эксперименте приняли участие 1,6 тысячи жителей России.