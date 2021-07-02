Назван процент москвичей, переболевших COVID-19

Ковидом в Москве переболели более 10% жителей Москвы. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Москве пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. На сегодняшний день официально переболели более 10% жителей Москвы, от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%», — сказала Ракова на Московском урбанистическом форуме. Ее процитировал ТАСС.

Заммэра заметила, что переболевших без симптомов или обращений к врачу больше в три-четыре раза. По ее словам, основной причиной всплеска заболеваемости стал новый штамм коронавируса — индийский.

Москва с начала пандемии неизменно остается на первом месте по количеству заражений за сутки. По данным на 1 июля, всего в российской столице ковидом переболели 1 365 812 человек. Выздоровели 1 164 653 пациентов, умерли — 22 556. За предыдущие сутки, в четверг, выявили 7597 новых случаев.

Московские власти из-за сложной эпидемической ситуации ввели новые меры. В ресторане и кафе пускают вакцинированных, показавших отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или переболевших с антителами. На удаленку компании отправили 30% сотрудников. Однако вводить ограничения на проезд в общественном транспорте в Москве пока не собираются.