Общество 23 марта 2023, 13:45 Назван простой способ обезопасить себя от отельных воров

Читать 360tv в

Бортпроводница американской авиакомпании Delta выложила видеоролик с лайфхаком, которым она пользуется, чтобы защитить себя от мошенников. Об этом сообщило ИА Nation News.

Девушка купила два стоппера и всегда берет их с собой в поездки. Находясь в номере одна, он подкладывает их под дверь и спит спокойно.

Реклама

«Чтобы обезопасить себя ночью в отеле, приобретите два дверных стоппера или лучше стоппер с сигнализацией. В таком случае, если кто-то будет пытаться пробраться в ваш номер, сработает сигнал, вы услышите звук, но при этом они не смогут попасть в комнату», — отметила бортпроводница на видео.

Реклама

Ролик быстро завирусился. Многие уже написали в комментариях, что купили подобное устройство.

Авторы: