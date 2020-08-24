Назван «профессиональный недуг» блогеров

Люди, постоянно сидящие в социальных сетях, рискуют раньше времени стать обладателями второго подбородка. Многие блогеры уже обратились из-за этой проблемы к специалистам.

О специфическом изменении внешности из-за привычки постоянно смотреть в смартфон с опущенной головой рассказал в интервью радио Sputnik пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. Именно из-за этого второй подбородок появится на несколько десятилетий раньше, чем положено. Все дело в состоянии мышцы, которая идет от подбородка до ключицы, — платизмы.

«От такой позы она становиться глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет», — заметил Амжад Аль-Юсеф.

Он добавил, что у постоянно сидящего в телефоне и смотрящего вниз человека второй подбородок образуется рано. От этого можно избавиться, если уменьшить количество жировой ткани на шее. Также этому способствует гимнастика, повышающая тонус мышц в проблемной зоне.

Наиболее комфортным положение для использования смартфона будет, по словам пластического хирурга, если держать гаджет на уровне груди или живота и опустить к нему голову.