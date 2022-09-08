Назван продукт, который поможет убрать складки на животе | 360°

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Назван продукт, который поможет убрать складки на животе

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Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев заявил, что не только физические упражнения, но и определенные продукты могут помочь справиться со складками на животе. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Если человек худой, но у него живот торчит, то его организм как бы захламляется. Кишечник несет функции усвоения и выведения. В нем много откладывается много вредных веществ, образуются паразиты. Чтобы этого избежать, человек должен употреблять как можно больше клетчатки», — сообщил Фатеев.

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Довольно эффективное средство от складок на животе, по словам тренера, — это английская соль.

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«Натощак пьется три чайные ложки на стакан теплой воды с утра. Есть можно через два часа после этого. Когда выпили — можно минералку. Такую процедуру стоит делать раз в десять дней. После нее человек будет лучше себя чувствовать, сойдут отеки, уйдет кислотность и пойдет питание организма. Однако увлекаться английской солью не следует. Английская соль не усваивается организмом, потому что убивает микрофлору», — резюмировал Фатеев.

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