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    16 декабря 2020, 16:07

    Назван продукт, из которого можно приготовить все новогодние блюда

    Дарья Морозова

    Стало известно, что все блюда для новогоднего стола — горячее, закуски, салат — можно приготовить из курицы. Об этом сообщило ИА Nation News.

    В качестве горячего блюда можно приготовить «Курицу адобо». Это филиппинское блюдо, которое готовится легко и не требует больших затрат.

    С курицей можно приготовить обычный оливье, отказавшись от ветчины или колбасы. Также можно добавить немного репчатого лука, чтобы вкус был ярче.

    Для закусок можно приготовить куриные шарики с сыром, помидоры, фаршированные курицей, и куриную бастурму вместо колбасных нарезок.