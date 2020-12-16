Назван продукт, из которого можно приготовить все новогодние блюда
Стало известно, что все блюда для новогоднего стола — горячее, закуски, салат — можно приготовить из курицы. Об этом сообщило ИА Nation News.
В качестве горячего блюда можно приготовить «Курицу адобо». Это филиппинское блюдо, которое готовится легко и не требует больших затрат.
С курицей можно приготовить обычный оливье, отказавшись от ветчины или колбасы. Также можно добавить немного репчатого лука, чтобы вкус был ярче.
Для закусок можно приготовить куриные шарики с сыром, помидоры, фаршированные курицей, и куриную бастурму вместо колбасных нарезок.