Назван продукт, из которого можно приготовить все новогодние блюда

В качестве горячего блюда можно приготовить «Курицу адобо». Это филиппинское блюдо, которое готовится легко и не требует больших затрат.

С курицей можно приготовить обычный оливье, отказавшись от ветчины или колбасы. Также можно добавить немного репчатого лука, чтобы вкус был ярче.

Для закусок можно приготовить куриные шарики с сыром, помидоры, фаршированные курицей, и куриную бастурму вместо колбасных нарезок.