Назван приблизительный срок включения киберспорта в Олипиаду

Процесс включения киберспорта в олимпийскую программу может занять еще пять-семь лет, рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

На вопрос о том, будет ли дополнительное денежное вознаграждение для российской команды Team Spirit, которая одержала победу в чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 (The International 10), Смит ответил, что, к сожалению, нет, «потому что вид спорта должен иметь ранг олимпийского».

«Когда киберспорт станет олимпийским видом спорта, тогда все это будет. Я киберспортом занимаюсь более 20 лет, и мне до этого рукой подать. Но процесс еще может занять пять-семь лет», — заявил Смит в беседе с РИА «Новости».

Смит также назвал важной победу Team Spirit.

«Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы это событие не осталось незамеченными, в том числе и коллегами из Минспорта. Это очень важная для нас победа, потому что там были самые сильные команды, и Россия в очередной раз доказала, что она может побеждать», — отметил президент Федерации компьютерного спорта России.

Российская команда Team Spirit впервые победила на The International 10. Это чемпионат мира по Dota 2. Победители заработали 18 миллионов долларов. В гранд-финале турнира россияне обошли китайскую команду PSG.LGD со счетом 3-2 по картам. В заключительный день соревнования количество зрителей превысило 1,5 миллиона человек на Twitch и свыше 500 тысяч на YouTube.

Общий призовой фонд The International 10 составлял более 40 миллиона долларов, он является рекордным в истории киберспорта.