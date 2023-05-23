Общество 23 мая 2023, 12:51 Назван предварительный срок запуска арктической ипотеки Вице-премьер Трутнев анонсировал запуск арктической ипотеки летом 2023 года РИА «Новости»

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Жители арктических регионов России смогут брать льготные кредиты для покупки жилья по ставке 2%. Запуск арктической ипотеки запланировали на лето 2023 года. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он подчеркнул, что за основу жилищного льготного кредитования арктических регионов возьмут ставшую успешной дальневосточную ипотеку, которой воспользовались почти 68 тысяч семей.

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«Думаю, в течение этого лета мы ее запустим. Будем ориентировать на Дальний Восток», — заявил Трутнев, отвечая на вопрос о сроках запуска арктической ипотеки.

Разработкой программы занимаются Министерство строительства и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. По предварительной оценке, для распространения льготной ипотеки на северные регионы России потребуется около 11,6 миллиарда рублей до 2035 года.

Льготные жилищные кредиты под 2% годовых с условиями дальневосточной ипотеки уже могут брать жители Республики Саха (Якутия) и Чукотского Автономного округа. Там программа действует с 2019 года, общая сумма выданных средств составила 287 миллиардов рублей.

При расширении программы в нее должны войти Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, несколько территорий Красноярского края, Республики Коми и Карелии, а также Архангельской области.