Назван правильный способ выезда на встречную полосу

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал, как правильно выезжать на встречную полосу, если есть такая необходимость. Он также пояснил, в каких ситуациях делать это категорически нельзя, передала «Вечерняя Москва».

«Выезд на встречную полосу должен быть целесообразен и понятен. Делать это для экономии времени бессмысленно: мы опередили одну машину, вторую, третью и вернулись на полосу, продолжая ехать с той же скоростью, как раньше. Выигрыш практически нулевой», — сказал Бахарев.

Он объяснил, что обгонять можно автомобиль, если он едет с заметно меньшей скоростью, либо если это грузовик, который закрывает обзор. Бахарев подчеркнул, что совершать обгон можно только в тех местах, где это позволяют знаки и разметка.

«При обгоне зона видимости должна быть достаточной. Если рельеф изгибается, мы не видим низину и есть вероятность, что при выезде на встречную полосу как из-под земли вылезет встречная машина. При искривлении дороги начинать маневр также нельзя. Особенно это касается правого поворота: в такой ситуации водитель не видит встречного потока за тем автомобилем, который планирует обогнать», — предупредил специалист.

Он добавил, что от обгона в черте города лучше отказаться полностью. Кроме того, ни в коем случае нельзя выполнять обгон в плохую погоду.

«Обгон в дождь или гололед — настоящее испытание. Что должно вынудить человека идти на такой экстренный маневр? Я бы назвал это цирковым трюком», — заключил эксперт.