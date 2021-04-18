Назван правильный способ приготовления яиц

Самый правильный способ приготовления яиц — варка. К такому выводу пришли эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Также специалисты рекомендуют готовить омлет, говорится в материале Express. Эксперты подчеркивают, что при готовке следует соблюдать определенные правила. Например, при варке соль добавлять не рекомендуется, а омлет необходимо делать с нежирным молоком.

Самым вредным способом приготовления яиц, по словам специалистов, является жарка. При таком способе готовки в блюде в два раза повышается содержание жира. Также специалисты заметили, что в яйцах содержатся витамины B2 и B12, йод и фолиевая кислота.

Специалисты рассказали о главных ошибках приготовления еды в микроволновой печи. Они отметили, что нельзя разогревать сразу несколько блюд. Дело в том, что при такой технике еда разогревается неравномерно. Заблуждением является мнение, что пищу микроволновке не нужно перемешивать или переворачивать. Помимо прочего, лучше не готовить в этой печи острый перец. Еще не стоит размораживать в микроволновке фрукты, ягоды, а также пытаться приготовить вареные яйца.