Назван правильный способ измерения температуры в холодное время года

«Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это не сложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градуса», — пояснил Андриевский.

Собеседник подчеркнул, что если градусник показывает 37 градусов, это значит, что человек однозначно температурит. Чтобы скорректировать погрешность, пришедший с холода человек должен подождать несколько минут в теплом помещении. После этого нужно измерить температуру повторно.

Из-за пандемии коронавируса во многие общественные места в России пускают только после измерения температуры бесконтактным способом. Российские медики с марта выявили уже 1 774 334 случая COVID-19. Умерли 30 537 человек. Эпидемическая ситуация ухудшилась в сентябре. Число ежесуточно выявляемых случаев болезни достигло рекордных показателей.