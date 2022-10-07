Назван порядок действий на случай затопления соседей | 360°

Общество 07 октября 2022, 17:22 Поделиться Telegram

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Viber Назван порядок действий на случай затопления соседей «Московский комсомолец»: если вы затопили соседей, следует решать проблему сообща

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Газета «Московский комсомолец» дала рекомендации на случай затопления соседей. В первую очередь стоит обсудить проблему с ними, чтобы решить ее общими силами.

По данным сайта «Дни.ру», важнее всего найти источник потопа. Если трубы в вашей квартире перекрыты, но у соседей снизу все равно течет вода — значит, виновником являетесь не вы. В любом случае необходимо обратиться в управляющую компанию и вызвать сантехника, чтобы определиться, как поступить дальше.

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Если квартира соседей пострадала все же из-за неисправности в вашей, нужно постараться договориться с пострадавшими без обращения в суд. Для этого следует определить размер компенсации и составить договор, в котором будет указана сумма.

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