Назван подходящий для ревакцинации от коронавируса препарат

Препарат «Спутник V» подходит для повторной прививки после вакцинации «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной». Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В целом, для ревакцинации достаточно «Спутника Лайт», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что специалисты ведомства разработали рекомендации по повторной вакцинации от SARS-CoV-2. По его словам, при спокойной эпидемической обстановке прививку нужно делать раз в год, а в период подъема заболеваемости — каждые полгода.

Министр подчеркнул, что рост заболеваемости ковидом вовлекает все больше регионов. Если на начальном этапе вспышку коронавируса зафиксировали в 30 субъектах, то сейчас эта цифра выросла до 65.

Эпидемическая ситуация в России ухудшилась в начале лета. В связи с этим региональные власти начали вводить новые ограничения. По данным оперштаба, за все время пандемии в стране выявили 5 334 204 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умер 129 801 человек.