Назван победитель в ситуации с предустановкой российского поисковика на смартфоны

Если правительство примет решение об обязательной предустановке российского поисковика в браузер на смартфонах, то это будет настоящий подарок от государства. В случае выбора поиска от «Яндекса» доходы IT-компании вырастут на 40 миллионов долларов в год. Об этом «360» рассказал владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«По умолчанию хотят ставить поисковик от [компании] „Яндекс“ для того, чтобы он был самым популярным. Он уже самый популярный — 57% рынка. Популярность конвертируется в деньги, потому что „Яндекс“ продает контекстную рекламу в России. Если говорить о потенциале, потенциал, что они займут в поисковом трафике на мобильных устройствах 75-80%. <…> Чтобы понимать этот подарок, который делает государство „Яндексу“, в деньгах он измеряется очень просто: это порядка в прямых доходах около 40 миллионов долларов в год дополнительно», — заявил Муртазин.

По словам собеседника, компания получит «от всей этой истории все плюшки», так не надо будет тратиться и на отчисления производителям смартфонов. Для пользователей никаких особых преимуществ это решение не несет, добавил Муртазин и отметил, что многие люди ленятся вообще разбираться, чем они ищут информацию в Сети, поэтому менять они ничего, скорее всего, не будут.

«„Яндекс“ выигрывает в этой ситуации во всех смыслах. Не могу сказать, что „Яндекс“ сильно хуже Google. Если мы говорим о 95% от всех [поисковых] запросов, то разницы между этими машинами нет», — заключил эксперт.

Ранее в Минцифры России сообщили, что производителей гаджетов обяжут предустанавливать российский поисковик в браузер с 1 июля, однако в ведомстве пока точно не определились, что это будет за система.