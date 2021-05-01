Назван победитель шоу «Голос.Дети»

Зрители выбрали Владислава Тюкина победителем восьмого сезона шоу «Голос.Дети». Юному исполнителю удалось набрать в финале 43,7% голосов, что позволило ему обойти соперников.

Финал вокального конкурса транслировал Первый канал. После этапа слепых прослушиваний Тюкин отправился в команду наставницы Светланы Лободы. Для последнего выступления конкурсант выбрал композиции «Не отрекаются любя» Аллы Пугачевой и «Who Wants to Live Forever» группы Queen. Свои голоса за Владислава отдали 43,7% телезрителей.

Вместе с Тюкиным за победу в шоу боролись Мария Политикова из команды Басты и Елизавета Трофимова под наставничеством Егора Крида.

В качестве награды лидер голосования получил статуэтку, сертификаты на запись собственной песни, а также миллион рублей в качестве денежного приза. Лучшим наставником этого сезона телезрители назвали Басту. Пресс-служба Первого канала сообщила, что все собранные во время голосования деньги отправят на благотворительность в Фонд борьбы с лейкемией.