Назван победитель шоу «Голос 60+»

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков стал победителем шоу «Голос 60+». За 97-летнего исполнителя проголосовали более 79% зрителей.

После слепых прослушиваний Серебряков попал в команду Олега Газманова. В финале проекта ветеран исполнил композицию «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского. Также он спел на сцене песню «Душечка» Сергея Лемешева.

Победу участнику принесли 79,5% зрительских голосов. После оглашения результатов Газманов признался, что очень переживал за своего подопечного. Он сравнил исполнителя со скалой, отметив, что Серебряков стоят так, будто ему нужно защитить Родину от наступавших вражеских танков.

«Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», — пообещал ветеран.

Победителю шоу вручили миллион рублей и сертификат на запись песни. Четвертый сезон «Голоса 60+» стартовал в начале сентября. Вместе с Газмановым наставниками стали Валерий Леонтьев, Стас Намин и Лайма Вайкуле. Роль ведущего как и раньше занял телеведущий Дмитрий Нагиев.