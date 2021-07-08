Назван плюс трехдневного голосования на выборах в сентябре

Выборы в нижнюю палату российского парламента в этом году пройдут необычно. Впервые люди будут голосовать в течение трех дней. Такой формат позволит принять участие в выборах большему числу избирателей. Об этом «360» рассказал первый заместитель директора АНО «Центр прикладных исследований и программ» Александр Зябрев.

«Впервые голосование будет проходить в три дня. С другой стороны, особенность [предвыборной кампании] связана с третьей волной ковида, которая пока, судя по всему, не собирается успокаиваться, и это может существенно повлиять на формы и методы ведения агитации. В этой ситуации традиционный и излюбленный способ — обход поквартирный — может быть затруднен», — подчеркнул Зябрев.

Собеседник отметил, что ограничения на проведение массовых мероприятий в некоторых регионах подстегнут партии искать какие-то новые решения. Это же станет мотивацией еще активнее действовать в интернете.

Зябрев заявил, что положительно относится к тому, что выборы в Госдуму будут идти три дня. Он считает, что это позволит проголосовать большему количеству людей, что очень важно.

Ранее председатель московской областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов рассказал, что парламентские выборы в этом году в России пройдут в максимально удобном для избирателей формате. По его словам, голосование никак не повлияет на рост заболеваемости ковидом, так как на участках будут выполнять все санитарные требования Роспотребнадзора.