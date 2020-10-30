Назван период максимальной заразности больного COVID-19

Заболевший COVID-19 максимально опасен для других за пару дней до появления симптомов и в первый день, когда коронавирус дает о себе знать. Заразным человек становится за три-четыре дня до проявления болезни.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна», — рассказала РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эпидемиолог напомнила, что основной способ распространения 2019-nCoV — воздушно-капельный. При выдохе может выделяться более 200 частиц с вирусом. Маска — самый простой и эффективный способ защиты от инфекции.

Ранее американские ученые установили, что лучше всего коронавирус чувствует себя во рту. Вместе со слюной он попадает в организм носителя и других людей во время кашля, чихания и разговора.

Из-за сложной эпидемической ситуации в России на днях ввели всеобщий масочный режим. С сентября число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 начало резко расти. В Роспотребнадзоре спрогнозировали, что РФ выйдет на плато по коронавирусу в декабре.

Российские медики с марта выявили 1 581 693 случая COVID-19. От болезни умер 27 301 человек.