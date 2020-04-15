Назван основной способ борьбы с пандемией в регионах России

Чтобы остановить распространение коронавируса в России, необходимо определить очаги вспышки инфекции. Важно немедленно изолировать всех зараженных и «контактных».

«Крайне важно, чтобы все очаги инфекции в субъектах России были идентифицированы, заболевшие пациенты и контактировавшие с ними люди изолированы и находились под строгим наблюдением медиков. Нам нужно бороться за каждый регион, город, поселок», — приводит сайт kp.ru слова официального представителя ВОЗ в России.

Коронавирусная инфекция распространилась по всем российским регионам. Свободной от 2019-nCoV осталась только Республика Алтай, где с середины марта действует режим повышенной готовности. 5 апреля регион приостановил авиасообщение с Москвой.

Коронавирус стремительно распространился по всему миру за несколько недель. Через три с половиной месяца после вспышки в китайском Ухане инфекцию подхватили два миллиона жителей земли. В России выявили 24 490 зараженных, 198 из которых умерли от COVID-19.