Назван основной фактор восстановления экономики стран ЕАЭС на фоне пандемии

Экономика стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начала постепенно восстанавливаться в условиях пандемии коронавируса. Позитивные изменения начались благодаря совместным действиям. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Период пандемии продемонстрировал, что наш союз способен оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям. Благодаря совместным действиям экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается», — приводит ТАСС слова Мишустина заседании межправительственного совета стран союза.

Он отметил рост макроэкономических показателей. По его словам, с начала года выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился на 0,6%, производство нарастило объемы на 4,4%, а обрабатывающая промышленность активизировалась на 6,5%. Мишустин указал на положительную динамику товарооборота как между странами ЕАЭС, так и с другими государствами.

Российский премьер призвал руководство стран союза ускорить цифровизацию своих экономик. Глава российского кабмина напомнил о запуске первого совместного проекта единой системы поиска работы без границ.