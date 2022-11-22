Общество 22 ноября 2022, 19:05 Назван орган чувств, при помощи которого люди выбирают себе партнера Психолог Клименко: люди выбирают партнера по запаху

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Клинический психолог Екатерина Клименко рассказала, что люди выбирают партнера по запаху. Чтобы начать испытывать симпатию к новому знакомому, достаточно нескольких секунда, сообщила «Нижегородская правда».

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Психолог уточнила, что в этом процессе задействован орган Якобсона, который находится на самом кончике носа. Он распознает запах человека и подает в мозг сигналы о совместимости с ним. По данным ученых, таким образом организм определяет партнера с оптимальным генетическим кодом, заключила Клименко.