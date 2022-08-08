Назван оптимальный возраст для начала изучения английского языка

Начинать изучать английский язык ребенок может уже с двух лет. Этот возраст методист билингвальной школы BKC Newton School Елена Мурина назвала оптимальным.

«В этом возрасте у детей гораздо более сильно развит лингвистический слух, позволяющий легко и непринужденно улавливать и воспроизводить любой акцент, включая самый „престижный“, королевский RP (received pronunciation), если речь идет об английском языке», — рассказала специалист в беседе с изданием «Мослента».

Маленькие дети, как отметила Мурина, не изучают язык, а как бы «впитывают» его. Нужную информацию они при этом получают в игровой форме.

Но свои плюсы есть и у более позднего старта начала изучения языка. К примеру, с возрастом увеличивается продолжительность внимания и уровень концентрации. Кроме того, как отметила специалист, подключаются и аналитические способности, а также умение читать. Словарный запас благодаря этому растет в разы быстрее как в родном, так и в иностранном языке.

Мурина добавила, что само собой, на то, насколько хорошо и сколькими языками владеем человек, влияет масса факторов, среди которых и жизненные обстоятельства, и путешествия, а также друзья, учеба, работа и личная жизнь.