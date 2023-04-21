Общество 21 апреля 2023, 18:11 Назван обладатель награды за лучшую практику совершенствования клиентского опыта на CX World Award РИА «Новости»

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Банк «Открытие» получил две награды крупнейшей ежегодной премии индустрии клиентского опыта CX World Awards. Банк признали победителем в номинации «Лучшая практика измерения и улучшения клиентского опыта» и отметили высоким одобрением жюри в номинации «Лучшая практика клиентской аналитики».

«В 2023 году мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить достигнутый высокий уровень лояльности наших клиентов. Мы продолжим развивать отношения с клиентами и оперативно реагировать на обращения», — отметил начальник управления заботы о клиентах банка «Открытие» Сергей Ижболдин.

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Он добавил, что успехи организации в повышении лояльности клиентов и признание экспертного сообщества в 2022 году говорят о том, что банк находится на правильном пути.

Профессиональная премия CX World Awards присуждается компаниям за лучшие проекты и инновации в индустрии клиентского опыта (Сustomer еХperience) с 2015 года.