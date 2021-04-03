Назван объем запасов нефти в России

С учетом уровня развития технологий по добыче нефти, запасов черного золота в России хватит на 58 лет. Об этом «Российской газете» рассказал глава федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев.

«Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», — сообщил руководитель Роснедр.

По словам Киселева, при любых вариантах развития экономики, страна обеспечена запасами газа более чем на 60 лет. В конце 2018 года глава Роснедр прогнозировал, что нефти в стране осталось на 25 лет. Тогда Киселев заявил, что трудноизвлекаемые запасы нефти в России составляют от 50% до 60%, но этот показатель меняется, так как 60% могут стать извлекаемыми.

На прошлой неделе ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что РФ заняла заметное место на рынке нефти США, несмотря на санкции. В прошлом году объемы нефтяных поставок из России в США выросли до рекордных отметок и прибавили 3,5% в годовом выражении.