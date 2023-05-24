Общество 24 мая 2023, 11:51 Назван объем сегмента маркетинга и интернет-рекламы в экономике Рунета за прошлый год РАЭК: объем сегмента и рекламы в экономике Рунета за прошлый год — почти 400 млрд рублей РИА «Новости»

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Общий объем сегмента интернет-рекламы и маркетинга в экономике Рунета в 2022 году составлял 389,2 миллиарда рублей. Об этом заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников во время выступления на Российском интернет форуме (РИФ).

«Объем этого сегмента по итогам 2022 года составил почти 400 миллиарда рублей», — сказал он.

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Гребенников отметил, что данный сегмент потерял 10% по сравнению с показателями 2021 года. Однако на это есть объективные причины. В первую очередь, это связано с тем, что с рынка ушли крупные рекламодатели и небольшие агентства, которые были созданы под конкретные бренды и продвигали их.

«Среди трендов можно отметить, что реклама сконцентрировалась в соцсетях, в частности, в соцсети „ВКонтакте“, а также в мессенджерах. И значительное влияние на сегмент рекламы оказал закон о маркировке рекламы», — добавил директор РАЭК.

Ранее он заявил, что суммарные доходы российских IT-компаний выросли более чем на 35%. Этого удалось достичь благодаря мерам поддержки государства.

Также Сергей Гребенников на открытии РИФ зачитал приветственную телеграмму от премьер-министра Михаила Мишустина. Глава кабмина подчеркнул, что одна из ключевых задач государства сейчас — развитие IT-сферы.