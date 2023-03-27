Общество 27 марта 2023, 14:23 Назван новый владелец сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» РБК: сеть кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» купила компания «Нефтьмагистраль» Соцсети

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Топливная компания «Нефтьмагистраль» стала новым владельцем сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых». Об этом со ссылкой на данные единого государственного реестра юридических лиц сообщил РБК знакомый с деталями сделки источник.

Руководство «Нефтемагистрали» уже развивает на одноименных автозаправочных станциях сеть «Магбургер», покупка кафе позволит расширить эту сферу бизнеса не только на автовладельцев.

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По данным источника РБК, сделка по продаже «Кулинарной лавки братьев Караваевых» прошла еще 23 марта. В конце месяца у юридического лица, на которое зарегистрировано доменное имя сети кафе, появился новый учредитель, которым стала топливная компания «Нефтьмагистраль». Ранее владельцами сети кафе были Евгений Каценельсон и Игорь Моисеев.

Представители нового владельца «Кулинарной лавки братьев Караваевых» заявили, что приобрели, кроме основных точек питания, весь производственный комплекс. Бренд пообещали сохранить, так как он остается узнаваемым. Конкретную сумму сделки в компании раскрыть отказались.