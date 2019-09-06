Назван новый способ борьбы с нелегальной установкой счетчиков

Многие россияне сталкиваются с обманом при установке или замене счетчиков. С проблемой решили бороться путем создания специального реестра. В список включат все организации, которые законно имеют право заниматься подобной работой.

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Как пишет газета «Известия», инициативу поддержали в Министерстве строительства и ЖКХ.

Ранее «Деловая Россия» предложила опубликовать полный перечень с названиями сертифицированных организаций на официальном портале госуслуг.

Как отметил член Генсовета организации Владимир Прохоров, сейчас проверить информацию о компании можно только на сайтах Госзакупок и Росаккредитации, но разобраться в них весьма сложно. Портал госуслуг же намного проще и пользуется большей популярностью у населения.

Когда именно может появиться новый реестр, пока не известно.

Как отмечают специалисты, подобный список действительно может помочь избежать мошенничества, но издержки по введению могут быть переложены на самих жильцов.

На данный момент заниматься заменой приборов и давать гарантию могут только те организации, которые имеют аттестат Росаккредитации.