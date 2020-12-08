Назван новый худрук Театра Армена Джигарханяна

Новым художественным руководителем Театра Армена Джигарханяна стал актер и режиссер Сергей Газаров. Его представил труппе руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Этот театр мне хорошо знаком и небезразличен по многим причинам. Я принял предложение департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придется решать, а их не мало. Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы ее сделаем!» — приводит сайт мэра Москвы слова Газарова.

Он выразил уверенность, что совместными усилиями в театр можно привнести новую жизнь.

Актер труппы Анатолий Кот одобрил это назначение и назвал Газарова высококлассным и многогранным профессионалом. Театральный критик Григорий Заславский отметил, что новый художественный руководитель знает всех актеров театра и их проблемы.

«Его умение относиться к легкому жанру с невероятной ответственностью — это то, что может принести театру успех. А успех Театру Джигарханяна сегодня нужен как воздух, как, может быть, мало какому другому коллективу», — добавил критик.

Газаров с 1998 по 2001 год работал в Театре Джигарханяна главным режиссером. Он снялся в более 100 фильмах, среди которых «Турецкий гамбит», «Палач», «12» и другие.

Основатель театра Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. Перед смертью он несколько лет тяжело болел. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.