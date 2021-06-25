Назван новый фактор риска преждевременной смерти

Ученые из США заявили о новом факторе риска преждевременной смерти. Оказалось, что опасность представляет низкий уровень омега-3 жирных кислот. По уровню угрозы он не уступает курению, подчеркнули специалисты.

Вывод о новом факторе риска ученые сделали на основе очередного этапа долгосрочного Фрамингемского исследования сердца. Оно было начато еще в 1948 году. В рамках работы рассматриваются влияние различных факторов на сердечно-сосудистую систему и уровень общей смертности от любых причин, сообщило РИА «Новости».

Проанализировав данные отчета за 2018 год, специалисты установили, что индекс омега-3 напрямую связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Этот показатель рассчитывается как сумма жирных кислот класса омега-3 в плазме или мембранах эритроцитов.

По мнению специалистов, люди с самым высоким индексом омега-3 почти на 33% меньше подвержены риску ранней смерти по сравнению с теми, у кого этот индекс ниже.

Среди других факторов риска преждевременной смерти выделяют возраст, пол, курение, систолическое артериальное давление, меры по лечению гипертонии, статус диабета, общий уровень холестерина и липопротеинов высокой плотности.

Ученые отмечают, что на многие из этих факторов человек может влиять самостоятельно. Он может начать вести более здоровый образ жизни, не курить и употреблять алкоголь, больше заниматься спортом.