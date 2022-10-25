Назван новый бренд магазинов Zara в России | 360°

Общество 25 октября 2022, 12:26 Назван новый бренд магазинов Zara в России «Известия»: российские магазины Zara откроются под названием «Новая мода» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Магазины Zara (бренд принадлежит испанской компании Inditex) продолжат работать в России, но получат новое название — «Новая мода» (New fashion). Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия».

Всего откроется четыре торговые точки. Покупателям станут доступны не все коллекции бренда. Руководство российским офисом перейдет предпринимателю из Ливана.

Реклама

Испанская компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) готова передать российскую дочернюю компанию фирме, которая имеет регистрацию в стране, не входящей в список недружественных. Как сообщил «Коммерсант», об этом говорится в определении Арбитражного суда Самарской области по иску владельца местного торгового центра к АО «Зара СНГ».

Реклама

По неподтвержденным данным, российское подразделение может перейти к франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива.

Открытия прекративших работу в марте торговых точек можно не ждать раньше весны 2023 года. На это указывают дополнительные соглашения Inditex с торговыми центрами. Ранее требовавшие денег через суды арендодатели начали массово отзывать иски в связи с погашением задолженностей.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отмечал, что Inditex ведет переговоры с собственниками московских торговых центров «Атриум» и «Метрополис», а также петербургской площадкой «Галерея» о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius на прежних условиях.