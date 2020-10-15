Назван наиболее опасный предмет в офисе, через который можно заразиться коронавирусом

Компьютерная клавиатура — самый коварный предмет в офисе, ведь на кнопках могут находиться разные бактерии, кишечные инфекции и даже коронавирус. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

«Компьютерная клавиатура — это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается», — рассказала Шилкина РИА «Новости».

Она посоветовала перед работой на клавиатуре вымыть руки. Это нужно сделать и после окончания деятельности. Ведь нередко бактерии, которые циркулируют в воздухе, попадают и на кнопки. Инфекционист призвала тщательно мыть руки — не менее полутора минут, делая растирающие и круговые движения.

Ранее стало известно, что спрос на офисные помещения в Москве сильно упал за последнее время. Эксперты связывают такое падение интереса с эпидемией коронавируса.

Ведь начиная с весны многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Некоторые работники вернулись в офисы в начале осени. Однако после роста числа заболевших COVID-19 в конце сентября мэр столицы Сергей Собянин потребовал организации вернуть хотя бы треть сотрудников на удаленку.