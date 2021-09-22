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    22 сентября 2021, 17:25

    Назван надежный способ засолки огурцов дома

    Дарья Морозова

    Дачникам рассказали, как засаливать огурцы, чтобы банки не взрывались со временем. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Назван надежный способ засолки огурцов дома

    Начинать следует с выбора огурцов. Лучше всего для засолки подойдут грунтовые и плотные. Плоды нужно помыть и замочить в холодной воде.

    В качестве приправы отлично подойдет укроп, чеснок, черный перец горошком, хрен, сушеные листья вишни и красный острый перца. Пропорции можно выбирать самостоятельно.

    Огурцы кладутся на приправу и заливаются кипяченой водой. Через полчаса вода сливается в кастрюлю, в нее нужно добавить сахар, соль и уксус.

    Смесь доводится до кипения. После этого ею заливают в банки с огурцами и сразу же закручивают. Далее их нужно перевернуть и укутать одеялом. В таком положении банки следует оставить на несколько дней.

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