Назван надежный способ засолки огурцов дома

Дачникам рассказали, как засаливать огурцы, чтобы банки не взрывались со временем. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Начинать следует с выбора огурцов. Лучше всего для засолки подойдут грунтовые и плотные. Плоды нужно помыть и замочить в холодной воде.

В качестве приправы отлично подойдет укроп, чеснок, черный перец горошком, хрен, сушеные листья вишни и красный острый перца. Пропорции можно выбирать самостоятельно.

Огурцы кладутся на приправу и заливаются кипяченой водой. Через полчаса вода сливается в кастрюлю, в нее нужно добавить сахар, соль и уксус.

Смесь доводится до кипения. После этого ею заливают в банки с огурцами и сразу же закручивают. Далее их нужно перевернуть и укутать одеялом. В таком положении банки следует оставить на несколько дней.

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