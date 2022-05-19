Назван надежный способ защитить машину от угона

Чтобы надежно защитить автомобиль от угона, нужно установить специальную охранную систему, учитывающую марку и особенности автомобиля. Об этом Ura.ru рассказал руководитель Лаборатории авторской защиты от угона Андрей Кондрашов.

По словам эксперта, полагаться на штатную, а также дополнительно установленную у дилера сигнализацию не стоит. Нужно обратиться в специализированный центр и установить охранный комплекс, который, во-первых, учитывает условия эксплуатации автомобиля, а во-вторых, особенности конкретной модели. Дело в том, что разные марки и модели автомобилей угоняются по-разному.

«Например, у Hyundai и Kia можно использовать так называемый алгоритмический код граббера (устройство, предназначенное для обмана сигнализации автомобиля — прим. ред.) для безключевого доступа. В итоге устройство злоумышленника становится по сути родным для входа. Также у этих марок можно просто переписать ключ через диагностический разъем в ногах водителя. Это место является опасным для угона», — объяснил Кондрашов.