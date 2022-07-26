Назван московский район, в котором строят большинство домов по реновации

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в районе Кузьминки вводится большинство домов по программе реновации. Чиновника процитировало ИА НСН.

Загрутдинов уточнил, что с момента начала программы в Кузьминках введено в эксплуатацию 12 новостроек площадью 112,7 тысяч «квадратов» на более 1960 квартир.

«Всего по программе реновации в Кузьминках новые квартиры получат жители 287 домов», — обратил внимание глава профильного департамента.