Назван лучший способ сортировки одежды для стирки

Не нужно разделять вещи по цветам во время стирки, сообщил телеканал «Царьград».

По данным сайта «Дни.ру», правильнее сортировать вещи по плотности ткани. Одежду из тонкого материала не следует класть в стиральную машинку вместе с грубой тканью, так как первая от этого портится. Такой способ позволит продлить срок ношения одежды.

Ранее основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров рассказал, какие ошибки при стирке совершают хозяйки. Он назвал четыре распространенных причины, из-за которых внешний вид одежды портится быстрее.