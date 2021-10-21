Назван лучший способ обработки сада перед зимой

Перед наступлением зимы плодовые деревья в саду нужно как следует подготовить к приближающимся холодам. Лучший способ сделать это — обработать деревья железным купоросом, написало Утро.ру.

Сульфат железа защитит плодовые деревья и кустарники от грибковых заболеваний и предотвратит обрастание мхом. Одного железного купороса будет достаточно, чтобы надежно защитить сад перед зимой — дополнительных удобрений не потребуется.

Важно учесть, что обработку сада железным купоросом следует проводить до наступления заморозков, пока еще стоит плюсовая температура, но уже после того, как деревья сбросили листву.

Обычно на одно ведро воды хватает 300 граммов купороса. Если садовые деревья уже пострадали от грибка, дозировку можно увеличить до 500 граммов. Раствор нужно залить в пульверизатор и обработать деревья и кустарники так, чтобы средство покрывало всю поверхность растений.

Железный купорос способен защитить от грибка и лишайника смородину, вишню, сливу, грушу, малину, яблони и другие популярные деревья и кустарники.