Назван лучший шампунь для окрашенных волос

Всего для тестирования эксперты отобрали шесть популярных в России брэндов. Первое место заняли сразу три шампуня, которые набрали одинаковое количество баллов. Лидерами стали Natura Siberica для окрашенных и поврежденных волос, Garnier Fructis для окрашенных и мелированных волос и «Чистая линия» — «Шелковистый блеск».

Все образцы соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим и физико-химическим показателям. Эксперты не нашли в них токсичных веществ. Каждый шампунь имеет обладает хорошими органолептическими свойствами. Все шампуни отлично пенятся.

Самый низкий балл получил шампунь «Прелесть» Professional Invisiwear «Защита цвета». Это средство абсолютно безопасно, однако плохо пенится. В составе шампуня нет сульфатсодержащих ПАВ, но это недостатком не является.

Каждый из протестированных шампуней можно смело покупать и не беспокоиться о каких-либо негативных последствиях для волос. Разница только в цене и запахе.