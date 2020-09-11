Назван лучший продукт для похудения осенью

Осенью и зимой можно похудеть с помощью одного продукта, который сейчас созревает на огородах россиян. Речь идет о тыквах, которые и вкусные, и полезные.

«Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много», — заявил диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Если ввести тыкву в свой ежедневный рацион, то снизится его общая калорийность. А значит, можно будет похудеть. При этом важно продолжать питаться разнообразно и не устраивать себе монодиету из тыквы. Иначе, уверен диетолог, станет только хуже.

В этом продукте нет животного белка, к тому же органические кислоты тыквы раздражают желудок. И главное — такая диета будет бессмысленной, потому что после ее окончания вес вернется к первоначальным значениям.

Ранее врач-эндокринолог назвал опасность интервального голодания. Диета приводит к скачкам уровня глюкозы в крови, а этого быть не должно.