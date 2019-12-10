Назван лучший оливковый майонез

Качественный майонез в России выпускают торговые марки «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», «ЕЖК» и Mr Ricco. Консерванты в майонезе — это не нарушение, однако они не соответствуют повышенным требованиям стандарта Роскачества. 10 оставшихся производителей добавляли в майонез сорбиновую (Е 200) или бензойную (Е 210) кислоту.

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Эксперты установили, что во всех проверенных образцах популярного соуса есть ДНК оливок. Это значит, что производители действительно добавили в майонез оливковое масло.

Все образцы признали безопасными — эксперты не нашли в них токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов и патогенных микроорганизмов.

Тестировали майонез по 31 показателю качества и безопасности. Для исследования отобрали образцы стоимостью от 24-х до 99 рублей за упаковку