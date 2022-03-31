Назван легкий способ очистки разъема в смартфоне

Если смартфон или любой другой гаджет начал заряжаться с перебоями или зарядка выпадает из гнезда, это может значить, что разъем забился пылью. В разговоре с «Газетой.ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, как легко почистить разъем самостоятельно.

«Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что разъем заполнился пылью, возможно, происходит окисление металлических частей. Поэтому чистку нужно производить, по возможности, регулярно», — сказал Самойленко.

Для начала нужно взять кусок бумаги, свернуть его трубочкой и аккуратно прочистить разъем. После этого нужно взять иголку и обернуть ее смоченной в перекиси водорода ватой. Этим «инструментом» нужно очень осторожно прочистить все мелкие участки разъема. Для этой цели подойдет и ненужная зубная щетка с мягкой щетиной, отметил специалист. Также с помощью ваты и тонкой иглы можно почистить и само зарядное устройство.