Назван источник опасных мутаций коронавируса

«Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет», — приводит агентство слова собеседника.

Ученый поделился позитивным прогнозом по вопросу мутаций нового вируса. Аграновский считает, что коронавирусу просто не хватит носителей, чтобы чтобы трансформироваться в более опасную форму. Остановить его изменения поможет вакцина.

Коронавирус мутирует не так быстро, как грипп. С начала пандемии он изменился, но незначительно. Об этом пишет агентство Nation News со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Ситуация с 2019-nCoV в России ухудшилась в сентябре. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 стало расти. По последним данным, всего российские медики выявили 1 384 235 случаев заражения инфекцией. Умерли 24 002 человека.