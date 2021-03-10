Назван инструмент для ремонта, который чаще всего покупали перед 23 февраля

Аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» рассказали, какие инструменты для ремонта чаще всего покупали россияне перед 23 февраля и 8 марта, написал сайт RT.

Самым популярным инвентарем стал перфоратор. Спрос на него в этом году увеличился на 67%. Кроме этого, дрелей и шуроповертов стали покупать больше на 66%. Еще нередко выбор жителей нашей страны падал на лобзики. Рост спроса на эту категорию товаров составил 60%, на шлифмашины — 57%.

Помимо прочего, к 8 марта на 60% повысились продажи спортивных тренажеров. Также перед этим праздником граждане стали намного чаще покупать парогенераторы. Продажи этих приборов увеличились на 83%. Еще на 29% вырос спрос на газонокосилки.

Ранее сообщалось, что наиболее популярным подарком на 8 марта для коллег-женщин оказались цветы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели сервисы «Работа.ру», «СберМаркет», входящие в экосистему «Сбер». Другие подарки на работе вручают гораздо реже. Например, только 17% опрошенных получали от начальства небольшие памятные сувениры, 16% — сладости, 13% были на корпоративе в честь праздника.