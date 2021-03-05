Назван город-миллионник России с самыми дешевыми блинами

Наиболее низкая цена за тарелку блинов зафиксирована в Екатеринбурге — 102 рубля. Больше всего придется потратиться москвичам, там блины стоят 192 рубля. Исследование проводилось среди российских городов-миллионников.

Средняя стоимость порции блинов по России — 179 рублей, подсчитали аналитики онлайн-сервиса «Яндекс.Еда». Об этом написало агентство экономических новостей «Прайм».

Сервис сообщил, что в России сытные несладкие начинки из разных видов мяса и рыбы встречаются в заказах чаще сладких на 30%. Третье место по популярности среди начинок заняли картофель и грибы. При этом варианты с топингами и начинками в целом популярнее простых блинов. Блины без начинки предпочитают жители Нижнего Новгорода и Самары — здесь их заказывают чаще, чем обычно по стране.

Самыми популярными несладкими начинками среди россиян являются ветчина и сыр, мясо, курица, грибы, творог. Начинка с ветчиной с сыром лидирует в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Петербуржцы чаще жителей других городов добавляют в заказы блины с курицей, а также с семгой или лососем.

Среди сладких начинок лидирует сгущенка, за ней следуют клубника и банан. Больше всего ценителей сладких блинов живет в Казани и Саратове.

Некоторые россияне выбирают более экзотические варианты. Например, блины «Хачапури», «Карбонара», из гречневой муки с соленой карамелью, творожные с зефиром и персиками, с фламбированной грушей, с кремом из мацони и белым шоколадом.