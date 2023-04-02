Общество 02 апреля 2023, 04:05 Назван главный признак созависимости Психолог Серебрякова связала созависимость с неспособностью вынести одиночество freepik

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Одним из главных признаков созависимого человека является неспособность выносить одиночество. Об этом в беседе с «Мослентой» сообщила старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Дарья Серебрякова.

«Созависимость — это одна из форм нарушения привязанности. Детский опыт человека формирует его тип привязанности и созависимыми чаще всего становятся люди, пережившие опыт насилия в любом виде», — пояснила она.

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На созависимость может указывать способность длительное время находиться в токсичных негативных отношениях. Например, терпеть со стороны партнера унижения, пьянство, побои. Здесь превалирует желание оставаться в отношениях, но такая тенденция быстро уходить в слияние и низкую самооценку.

К тому же, созависимый человек пытается постоянно контролировать своего партнера, у него нет понимания своих и чужих межличностных границ, резюмировал Серебрякова.

Ранее клинический психолог Алексей Шестаков объяснил, что чувство ревности является абсолютно нормальной реакцией человека. По его словам, ревность возникает из-за страха потерять близкого человека.