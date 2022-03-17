Назван главный приоритет российских военных во время спецоперации

Успехи спецоперации ВС РФ на Украине очевидны, и самое главное — что российское командование сделало приоритетным вопрос о том, чтобы не допустить потерь среди мирного населения. Об этом «360» заявил военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

«Спецоперация идет согласно плану, и самое главное — на начальном этапе были корректировки по поводу решения штурмов городов или отказа от этого. Все эти решения связаны с жизнью мирных жителей Украины. Это важнейший вопрос, и российское командование сделало его приоритетным», — сказал эксперт.

Коновалов подчеркнул, что все ВС РФ ориентированы на то, чтобы мирное население не пострадало, но при этом так называемые эксперты с Украины и из западных стран представляют это в таком ключе, что темпы спецоперации снижены.

Отдельно политолог обратил внимание на то, что НМ ДНР и ЛНР получают большое количество трофейного оружия. По его мнению, никаких проблем с обучением для обращения с вооружением у военных народных республик не будет.

«Все это <…> должно быть использовано ради победы», — добавил Коновалов.

По мнению эксперта, на переговоры с украинской стороной надеяться не приходится, поэтому спецоперация завершится победой ВС РФ. От этого и будут приниматься дальнейшие политические решения, заключил он.