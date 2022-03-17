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    17 марта 2022, 11:16

    Назван главный приоритет российских военных во время спецоперации

    Политолог Коновалов заявил, что ВС РФ стараются избежать потерь среди населения Украины

    Александр Иванов, Дарья Новая

    Успехи спецоперации ВС РФ на Украине очевидны, и самое главное — что российское командование сделало приоритетным вопрос о том, чтобы не допустить потерь среди мирного населения. Об этом «360» заявил военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

    Назван главный приоритет российских военных во время спецоперации

    «Спецоперация идет согласно плану, и самое главное — на начальном этапе были корректировки по поводу решения штурмов городов или отказа от этого. Все эти решения связаны с жизнью мирных жителей Украины. Это важнейший вопрос, и российское командование сделало его приоритетным», — сказал эксперт.

    Коновалов подчеркнул, что все ВС РФ ориентированы на то, чтобы мирное население не пострадало, но при этом так называемые эксперты с Украины и из западных стран представляют это в таком ключе, что темпы спецоперации снижены.

    Отдельно политолог обратил внимание на то, что НМ ДНР и ЛНР получают большое количество трофейного оружия. По его мнению, никаких проблем с обучением для обращения с вооружением у военных народных республик не будет.

    «Все это <…> должно быть использовано ради победы», — добавил Коновалов.

    По мнению эксперта, на переговоры с украинской стороной надеяться не приходится, поэтому спецоперация завершится победой ВС РФ. От этого и будут приниматься дальнейшие политические решения, заключил он.